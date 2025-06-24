TBMM Başkanlığı Ziyareti: İYİ Parti ve Tartışmalı Ceza Konuşuldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede, geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar ve ceza talepleri ele alındı ancak toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetin görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmede, geçen hafta Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Divan üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmanın ardından Öztürk'e verilen kınama cezası vardı. İYİ Parti; tartışmalara neden olan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın "Ermeni soyırımı" söylemi ve Talat Paşa'ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle üç birleşim çıkarma cezası verilmesini ve konuşmasını Genel Kurul tutanaklarından çıkartılmasını talep ediyor.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından İYİ Parti heyeti açıklama yapmadan ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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