TBMM Başkanından Kazakistan'a Ziyaret ve Ekonomi Koordinasyon Toplantısı

TBMM Başkanından Kazakistan'a Ziyaret ve Ekonomi Koordinasyon Toplantısı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

(Astana)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu II. Bakanlar Toplantısı kapsamında Bakanlığınca düzenlenecek "Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar" temalı etkinlik ile "Orta Koridor 360°: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya" temalı Azerbaycan etkinliğine katılacak.

(Bakü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Chapel Hill/04.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ilk hafta maçlarını Çin'de oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Şian/15.30)

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Kaynak: AA / Güncel
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