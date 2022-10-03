TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Malezya'ya gitti Güncel Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CBK" saat 09.00'da Esenboğa Havalimanı'ndan Kuala Lumpur'a hareket etti. Malezya'da resmi temaslarda bulanacak Şentop, Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak. TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik ediyor. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Mustafa Şentop Parlamento Malezya Güncel Haberler

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