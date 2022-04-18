Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi - Haberler

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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinde yer alan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden polis memuru Emrullah Çarıklı, memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesinde toprağa verildi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinde yer alan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden polis memuru Emrullah Çarıklı, memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesinde toprağa verildi.

Yakalandığı ilik kanseriyle 15 ay mücadele ettikten sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası polis memuru Emrullah Çarıklı'nın (34) Türk bayrağına sarılı naaşı, Amasya'nın Hamamözü ilçesine bağlı Dedeköy'e getirildi. TBMM Başkanı Şentop'un da katıldığı törende ikindi vakti cenaze namazı kılınan Çarıklı, Dedeköy mezarlığında toprağa verildi. Çarıklı'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, "Biz 10 yıldan fazla bir zaman beraber çalıştık. En uzun süre çalıştığımız arkadaşlarımızdan birisiydi. İyi bir insandı. Temiz, ahlaklı, güvenilir bir insandı. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin" diye konuştu.

Törene Çarıklı'nın ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer yetkililer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'un vefat eden koruma polisi Amasya'da defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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