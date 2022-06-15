TBMM Başkanı Şentop, "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışına katıldı (1) TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi ve karşılanması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışına katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi ve karşılanması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışına katıldı. (1) AA / İhsan Can - Güncel Mustafa Şentop Sabri Öztürk Milletvekili Giresun Güncel Haberler

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