TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı için Kırgızistan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık bölgesindeki Çolpon-Ata şehrine geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık bölgesindeki Çolpon-Ata şehrine geldi. Şentop, Issık Göl Havalimanı'nda Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Ulan Primov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı. Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un ev sahipliğinde yarın Çolpon-Ata şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısına katılacak. TÜRKPA zirve öncesinde Şentop, üye ülke meclis başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ziyaretinde AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik ediyor. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Mustafa Şentop Milletvekili Kırgızistan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul toplantısı için Kırgızistan'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.