TBMM Başkanı Şentop: "Derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin...
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu.
TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu.
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AA / Emir Sultan Demirci - Güncel