TBMM Başkanı Şentop: "Derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin... TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu. TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu. (3) AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TBMM Başkanı Şentop: 'Derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin... - Haberler

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