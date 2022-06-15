TBMM Başkanı Şentop: "Derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin... - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop: "Derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin...

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu.

TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu.

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AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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