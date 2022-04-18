Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını hatırlatarak, "Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile çok daha başarılı neticeler alıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının katıldığı 'Türkiye'nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri' yarışması sergisine katıldı. Burada konuşan Şentop, ilk olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin konuştu.

Başkan Şentop, konuşmasının ardından dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi. 8-12 ve 13-17 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, 8- 12 yaş kategorisinde Kırgızistan'dan Melek Salmanova (10) 'Vatanı Özlüyorum' isimli resmiyle birinci oldu. 13-17 yaş kategorisinde ise Almanya'dan Muhammed Yusuf Şalvarcıoğlu (16) 'Sıla Yolu' isimli resmi ile birinciliğe layık görüldü. Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 resim ve mansiyon ödülleriyle birlikte toplamda 16 esere hediye verildi.