TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Son 3 aydır Türkiye'de teknoloji ve bilhassa savunma sanayi alanındaki gelişmelere baktığımızda, belki geriye dönüp AK Parti döneminde yapılanların toplamı kadar ama gelişmişlik bakımından da çok daha üst bir ligde ürünler ortaya konuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Son 3 aydır Türkiye'de teknoloji ve bilhassa savunma sanayi alanındaki gelişmelere baktığımızda, belki geriye dönüp AK Parti döneminde yapılanların toplamı kadar ama gelişmişlik bakımından da çok daha üst bir ligde ürünler ortaya konuldu." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'i ziyaret eden Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'e ilginin artığını, ilk iki günde bir milyonun üzerinde ziyaret olduğunu, bugün ve yarın da ziyaretlerin süreceğini dile getirdi.

Şentop, ziyaretçi bakımından yeni bir rekor kırılacağını belirterek, "Tabii ziyaretçilerin sayısının artması bu konuda farkındalığın arttığını gösteriyor ama onunla beraber esasen son 3 aydır Türkiye'de teknoloji ve bilhassa savunma sanayi alanındaki gelişmelere baktığımızda, belki geriye dönüp AK Parti döneminde yapılanların toplamı kadar ama gelişmişlik bakımından da çok daha üst bir ligde ürünler ortaya konuldu. Bunların hepsinin bu takvim içerisinde zaten belli bir periyodik planlaması vardı. Başta Kızılelma olmak üzere İHA'lardan SİHA'lara, SİHA'lardan TİHA'lara gördüğünüz gibi, bütün vatandaşlarımızın da şahit olduğu gibi artık bir uçak, savaş uçağı. İnşallah en kısa zamanda, bir yıl gibi kısa süre içerisinde bunun seri üretimine de başlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında kendi imkanlarıyla ihtiyacı olan her şeyi üretebilecek noktaya geldiğini dile getiren Şentop, "Bu aynı zamanda dünyadaki üretimlerin düzeyinde, bazen onlardan daha ileri, en azından paradigma olarak daha ileri noktada oluyor. Bunun dünyada da birçok örneklerini gördük. Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünlerinin Azerbaycan'da, dünyanın farklı yerlerinde, sahada da kullanıldığını gördük." diye konuştu.

Şentop, TEKNOFEST'i düzenleyenlere ve yarışmalara iştirak eden genç mucitlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Şüphesiz Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedef, ufuk çok önemli bu konuda. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Şüphesiz birçok insanın gayreti, çalışması var. Ama bir de onların önünü açmak, onlara hedef göstermek, onları desteklemek çok önemli. Zor bir alan. Türkiye'nin içinde de engeller var. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası birçok ülkenin kuruluşlarının ortaya koymuş olduğu engeller var. Bunlar bazen görünür engeller, bazen fark edilmeyen engeller. Bütün bunları aşabilmek için güçlü bir siyasi iradeye ve desteğe ihtiyaç var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma alanında 10 seneden uzun bir zamandır ortaya koyduğu iradenin önemini vurgulayan Şentop, "Bu bakımdan Türkiye'ye güvenelim. Türkiye sadece haritada gördüğümüz belli sınırlardan ibaret değil. Türkiye kavramı o haritadaki Türkiye'den çok daha büyük dünyada. Çok daha büyük bir şey temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Şentop, açıklamasının ardından TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi.