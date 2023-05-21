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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Kapaklı Belediyesini ziyaret etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir süre görüşen Şentop, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, çıkışta vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Şentop, Çetin'in kullandığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile Pınar Bulvarı'ndan geçiş yaptı.

Şentop, daha sonra Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde STK temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Şentop'a Vali Vekili Kaan Peker de eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Şentop Mustafa Çetin Tekirdağ Güncel Haberler

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