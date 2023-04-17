TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da Tamer Koncagül'ün cenaze törenine katıldı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün vefat eden eşi Tamer Koncagül (54) Tekirdağ'da toprağa verildi.

Koncagül, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Koncagül için Rüstem Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Milletvekili Koncagül ile kızları Merve ve Şevval, taziyeleri kabul etti.

Tamer Koncagül'ün cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.