TBMM Başkanı Şentop: "TBMM milletimizin iradesinin tecelligahı olan bir büyük merkezdir" - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop: "TBMM milletimizin iradesinin tecelligahı olan bir büyük merkezdir"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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23 Nisan Etkinlikleri Satranç Turnuvaları Ödül Töreni Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Etkinlikleri Satranç Turnuvaları Ödül Töreni'nde konuştu.

23 Nisan Etkinlikleri Satranç Turnuvaları Ödül Töreni

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Etkinlikleri Satranç Turnuvaları Ödül Töreni'nde konuştu. (1)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Türkiye Satranç Federasyonu, Mustafa Şentop, 23 Nisan, TBMM, Güncel, Haberler

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