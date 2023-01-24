TBMM Başkanı Şentop'tan, kilise lojmanı yangınında ölenler için taziye
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangından dolayı Başpiskopos Levon Zekiyan'a taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangından dolayı Başpiskopos Levon Zekiyan'a taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Şentop, Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangından dolayı Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan'ı arayarak taziyelerini iletti. Kilise cemaatine ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM Başkanı Şentop, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel