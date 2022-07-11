TBMM Başkanı Şentop: 'Srebrenitsa'da Yapılan Katliam Kendini Medeniyetin Beşiği Gören Modern Avrupa'nın Öldüğü Yerdir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde yaşamını yitirenleri anarak, "Benliklerine sahip çıkan Bosnalıları yok ettiğini düşünen zihniyetin, bu acıyla yeni bir dirilişin ateşini yakmaya vesile olduklarını hatırlatmak istiyorum. Srebrenitsa'da yapılan bu katliam ve işlenen insanlık suçu, kendini medeniyetin beşiği gören modern Avrupa'nın öldüğü yerdir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şentop'un açıklaması şöyle:

SOYKIRIMIN VE 8372 MASUM CANIN ACISINI EN DERİN İZLERİYLE YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ: 11 Temmuz 1995. Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da insanlığın büyük bir yara aldığı tarih. 27 yıl önce yaşanan soykırımın ve 8372 masum canın acısını en derin izleriyle yüreğimizde taşıyoruz. Evladının, eşinin, kardeşinin cenazesine dahi hasret, yüreklerindeki kavuşma hayali hiç bitmeyen, Bosna'nın cesur anneleri… Yetiştirdikleri çiçeklerde, yeşerttikleri bahçelerde, Bosna'nın her karış toprağında şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya devam ediyorlar. Yitirdikleri canlarından kalan hatıralara sarılarak inançlarının gücüyle mücadele ediyorlar.

İNSANLIĞIN KAYBEDİLDİĞİ BUGÜNÜ ASLA UNUTMAYACAĞIZ: Evlatlar, eşler, kardeşler, babalar, anneler; her evden, her aileden soykırımda yitirilen canlar… Korunmak için insanlığa sığınan masumların katillere teslim edildiği, insanlığın kaybedildiği bugünü asla unutmayacağız. Drina sularında, Mostar Köprüsü'nde bedenleri sonsuzluğa uğurlanan Müslüman kardeşlerimizi, cesetleri yakılarak yok edilen bedenleri, 20 yıl sonra iki küçük oğlunun bedenlerine değil ama sadece bir kol ve bir bacağına kavuşan annelerin yürek yangınını gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Aliya İzzetbegoviç'in sözleriyle 'Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız', fakat 'Yapılanları da asla unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.'

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BOŞNAK KARDEŞLERİMİZİN HER DAİM SIRTINI YASLADIĞI DUVAR OLMAYA DEVAM EDECEK: Mazlumları ve onların dostlarını temin ederiz ki dünyaya bu gerçekleri anlatma kararlığımız eksilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Boşnak kardeşlerimizin her daim sırtını yasladığı duvar olmaya devam edecektir. Bugün Bosna'nın gözyaşları hiç dinmeyen anneleri, sonsuz merhametli yürekleriyle, yeryüzünde hiçbir çocuk onların evlatlarının yaşadığı acıyı yaşamasın diye dua ediyorlar. Her bayram şehitliğe koşan, evlatlarıyla cennette kavuşacağı günü hasretle bekleyen bu annelere çok şey borçluyuz. Dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesi acılar yaşanmaması için mücadele etme iradesini borçluyuz. ve bugün biz de o annelerimizin dualarına iştirak ediyoruz. Yitirdikleri evlatları için Bosna'da çiçek bahçeleri yeşerten annelerin hürmetine, Allah bugün ve gelecekte bir daha hiçbir cana böylesi bir acı göstermesin. Yeryüzünün huzuru ve esenliği için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eylesin.

SREBRENİTSA'DA YAPILAN BU KATLİAM VE İŞLENEN İNSANLIK SUÇU, KENDİNİ MEDENİYETİN BEŞİĞİ GÖREN MODERN AVRUPA'NIN ÖLDÜĞÜ YERDİR: Katliama maruz kalan savunmasız masum, mazlum şehitleri rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Benliklerine sahip çıkan Bosnalıları yok ettiğini düşünen zihniyetin, bu acıyla yeni bir dirilişin ateşini yakmaya vesile olduklarını hatırlatmak istiyorum. Srebrenitsa'da yapılan bu katliam ve işlenen insanlık suçu, kendini medeniyetin beşiği gören modern Avrupa'nın öldüğü yerdir.

ANKA / Güncel