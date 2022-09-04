Şentop: "(Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü) Bu anmalar, Türkiye'yi düşman görenlere de bir hatırlatmadır"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuştu. (3)
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel