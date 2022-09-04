Şentop: "(Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü) Bu anmalar, Türkiye'yi düşman görenlere de bir hatırlatmadır" Güncel Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuştu. (3) Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Cumhuriyet Meydanı Mustafa Şentop Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şentop: '(Sivas Kongresi'nin 103. Yıl Dönümü) Bu anmalar, Türkiye'yi düşman görenlere de bir hatırlatmadır' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.