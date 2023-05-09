TBMM BAŞKANI ŞENTOP: SEÇİM TAYYİP ERDOĞAN DEVAM ETSİN DİYENLERLE, DÜŞÜRELİM DİYENLER ARASINDA

RUMELİ Balkan Gönül Kardeşliği programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman dergisi Der Spiegel'in kapağına dikkat çekerek, "Mesele Tayyip Erdoğan'ı koltuktan indirmek değil. Mesele hilali kırmak, onu sökmek" dedi. Şentop, "Terlik olsa oy veririz diyorlar ya? Seçimin özü şu; Tayyip Erdoğan devam etsin diyenlerle, Tayyip Erdoğan devam etmesin, Tayyip Erdoğan'ı indirelim, düşürelim diyenler arasında. Onların maksadı da şu; Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. O senaryoda geciktiler, biz geciktirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı Rumeli Balkan Gönül Kardeşliği Buluşma Programı'na katıldı. Bayrampaşa'da düzenlenen programda konuşan Şentop, Sadece Türkiye'de yaşayan insanların çıkarının değil, muhattap olunan ülkelerdeki insanların da çıkarını düşündüklerini, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlerin senaryolarını bozduklarını vurguladı.

TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE'DİR

Prof. Dr. Şentop, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için harekete geçtiler, müttefiklerimiz. Türkiye o senaryoyu bozacak hamleler yaptı. Sınır ötesi harekatlarla o hattı, terör devleti hattını kesti. 3 yerden bu hattı böldük. Güneyimizden bizi kuşatmaya çalışan bir senaryoya müsaade etmedik, etmeyeceğimizi de gösterdik. Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Seçimde ne olur? Dünyanın her yerinde birbiriyle yarışan partiler olur. Bazı partiler bir araya gelir ittifaklar yarışırlar. Türkiye'de öyle bir seçime mi gidiyoruz? Hayır. Görünürde partiler var, ittifaklar var ama seçim partilerle, ittifaklar arasında değil. Seçimin özü şu; Tayyip Erdoğan devam etsin diyenlerle, Tayyip Erdoğan devam etmesin, Tayyip Erdoğan'ı indirelim, düşürelim diyenler arasında. Karşı taraf kendileri de söylüyor ya. Terlik olsa oy veririz diyorlar ya? Terlik olmuş, başka bir şey olmuş, kim olmuş, ismi önemli değil. Karşı tarafın adayı önemli değil, kendileri de söylüyor. Önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı olanların oyunu toplamak ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Niçin? Tarihin nadir dönemlerinde bir insanın mukadderatıyla, bir ülkenin, toplumun mukadderatı aynı yere gelmiştir. Bunun çok az örneği vardır. Şimdi öyle bir örnekle karşı karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan değildir, Tayyip Erdoğan Türkiye'dir. Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle, mukadderatıyla, Türkiye'nin kaderi, mukadderatı aynı hale gelmiştir. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkarttığı bu Türkiye tablosunadır. Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır" dedi.

DER SPİEGEL KAPAĞINA TEPKİ; MESELE HİLALİ KIRMAK

Dünyada küresel vesayet olduğuna ve hiç alakası olmayanların dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çalışma içinde olduğuna dikkat çeken Şentop, "Dünyada bazı meşhur dergiler var. Küresel vesayet var dünyada. Bazıları gizli saklı oluyor bazıları açıkça oluyor. The Economist, ocak ayında kapak yaptı. 2023'ün en önemli seçimi dedi Türkiye seçimleri için. O yetmedi yeni kapak yaptı. Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi gerekir falan diye. O yetmemiş, bugün twitter hesabına Tayyip Erdoğan'a karşı bir ifadeyi koymuş. Fransa'da önemli dergiler kapak yapıyorlar. Almanya'da Der Spiegel bir kapak yaptı. Çok enteresan. Bir koltuk var, koltukta oturuyor. Koltuğun bazı yerleri çatlamış, kırılmış. Yani düşecek falan demek istiyor. Tayyip Erdoğan'ın oturduğu yerin tam başının üstünde bir hilal var, hilal de kırılmış. Mesele bu, mesele Tayyip Erdoğan'ı koltuğu indirmek değil. Mesele hilali kırmak, onu sökmek oradan. Şu anda Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya. Bundan sonra yapılacak her seçim kendisinden önceki seçimlerden daha önemli hale gelmiştir. Rusya Ukrayna savaşı, Çin'le ilgili gelişmeler ve hepsinin merkezinde Türkiye var. Mümkünse Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bizim ne işimiz var Libya'da, Suriye'de, kendi işinize bakın diyenler gelirse Türkiye'ye, herkes bunu istiyor" diye konuştu.

"KAOS VADEDİYORLAR"

Her seçimin önemli olduğuna dikkat çeken Şentop, "Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Irak'ın kuzeyinden? Etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Türkiye, ekonomiyle, uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta, siyasette, Türkiye bir merkez haline geldi. Bu merkezi kontrol etmek istiyorlar. Biz ise bu merkez kontrol edilmez, bu merkezin nasıl hareket edeceğine milletimiz karar verir, milletin seçtikleri karar verir diyoruz. Fazla seçenek yok, iki seçenek var. Diğer taraf sadece yıkalım, bozalım, hedefi bu. Bir kaos vadediyorlar Türkiye'ye. Bir proje de yok" dedi.

"SURİYE'NİN KUZDEYİNDE BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

Prof. Dr. Şentop, "Terör örgütüyle bağlantılı olan bir siyasi hareket var ve bunun terör örgütü olarak kabul etmiyor o siyasetçiler. Onlar, Tayyip Erdoğan karşısında kim olursa ona destek vereceklerini söylüyorlar. Bahsediyorlar, filan hapisten çıkacakmış, onlar da konuşulmuş olabilir. Esas mesele şu ve bu seçimlerin temel meselesi Türkiye'nin kuşatılmasıyla ilgili. Esas anlaşılan nokta şu olabilir. Bu kararı o teröristler, sözde liderleri falan veremez. Bu kararı o terör örgütünün bir baş olarak Türkiye'ye karşı kullananlar verir. Onların maksadı da şu; Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. O senaryoda geciktiler, biz geciktirdik. Beklentileri şu, bir kere Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdursun ve oradan çekilsin. Sınır ötesi harekatlar durdurulsun, bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç da olsa, gerek de olsa yapılmasın. Bunun sinyalini aldık. Askerlerimiz sınır ötesinde görev süreleri dolmuş, mecliste oylama yapıyoruz şu anki Cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Terör devleti kurmak suretiyle kuşatmak için uğraşıyorlar, plan bu. Biz bu planı bozduk. Şimdi buradan vazgeçin diyecekler, ona göre destek veriyorlar. Eğer bundan vazgeçilirse 1-2 sene içerisinde orada bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Türkiye coğrafi sınırlarından çok daha büyüktür. Bunu bu hale getiren de Tayyip Erdoğan'dır. Onun için düşmanlık Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. İnşallah 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin güçlü, kararlı yürüyüşünü durduramayacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da 'savaşa mı gidiyoruz, seçime mi' sözlerini, "Biz payanda deriz. Bir direk, çok sağlam durmazsa yandan onu desteklerler, payanda olarak eklenmiş belediye başkanları var. Adayla beraber geziyorlar. Onlardan birisi diyor, savaşa mı gidiyoruz, ne bu silahlar, uçaklar SİHA'lar falan. İşte onlar benim anlattığım sebepten var. Bu seçimin temel meselesi ülkenin kuşatılmışlığı meselesidir" diyerek eleştirdi.