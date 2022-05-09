TBMM Başkanı Şentop, SAÜFEST'te konuştu (1)
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SAKARYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Üniversitesi'nce düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nde konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması SAKARYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Üniversitesi'nce düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nde konuştu. (1)
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel