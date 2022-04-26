TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret ettiBOSNA-HERSEK (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna - Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna'da Başçarşı, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Kurşunlu Medresesi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret etti
BOSNA-HERSEK (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna - Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna'da Başçarşı, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Kurşunlu Medresesi'ni ziyaret etti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel