TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret etti - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret ettiBOSNA-HERSEK (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna - Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna'da Başçarşı, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Kurşunlu Medresesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da Başçarşı'yı ziyaret etti

BOSNA-HERSEK (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna - Hersek ziyareti kapsamında Saraybosna'da Başçarşı, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Kurşunlu Medresesi'ni ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Şentop, Saraybosna, Gazi, DHA, Güncel, Haberler

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