TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı
AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve iftara katılan misafirlerden görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve iftara katılan misafirlerden görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı.