TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı

AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve iftara katılan misafirlerden görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve iftara katılan misafirlerden görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Sofrası iftar programına katıldı

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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