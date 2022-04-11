TBMM BAŞKANI  ŞENTOP: ORUÇ BİR CENNET TEBESSÜMÜDÜR

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği ' Beyoğlu Sofrası' iftar programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Oruç bir cennet tebessümüdür, cennete davetiye çıkarıp, cennetin kapılarını ararken tutulan her oruçla cehennemden giderek daha da uzaklaşılır. Bu yüzden cehennemin ateş yağmurlarına kalkan arayanlar mutlaka oruçla bir sevgili gibi sımsıkı kucaklaşıp onu sonsuz bir yar gibi hiçbir zaman terk etmemelidirler" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde Hasköy Sahil'de gerçekleşen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri, kanaat önderleri, dini cemaat liderleri, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, diğer ülkelerin başkonsolosları ve vatandaşların yanı sıra iş, kültür, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda isim katıldı.

"RAMAZAN ÖZEL BİR AY"

"ŞÜKRETME İMKANI SUNAR"

"ORUÇ BÜTÜN DUYGULARI ONARIR"

YILDIZ: SADECE EKMEĞİMİZİ DEĞİL SOFRADA DOSTLUĞUMUZU, MUHABBETİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise " Beyoğlu, farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin, yaşam tarzlarının tarih boyunca ev sahipliğini yapan bir beldedir. Her akşam burada iftar sofrasında Türkiye'nin, İstanbul'un, Beyoğlu'nun güzelliklerini buluşturuyoruz. Sadece ekmeğimizi değil sofrada sevgimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi paylaşıyoruz ve pekiştiriyoruz. Bu sofrada aynı Allah'ın kulu ve insan olarak buluştuk. İnsan, inanç ve fikir çok kıymetli, hele de bu zamanda bunları paylaşmalı ve ortak yönlerimizi bir araya getirerek karşılıklı konulmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel