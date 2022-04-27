TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunuyor. TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerden duyulan memnuniyet ifade edildi. Tarihi ve derin ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel