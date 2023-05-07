TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da 'Hıdırellez Şenliği'ne katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağcılar Belediyesi ile Balkan ve Rumeli derneklerince düzenlenen "Hıdırellez Şenliği"ne katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağcılar Belediyesi ile Balkan ve Rumeli derneklerince düzenlenen "Hıdırellez Şenliği"ne katıldı.

Şenlikte, vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, selamlaşarak sohbet etti.

Şentop, buradaki konuşmasında, vatandaşlarla Rumeli ve Balkanlar için özel bir günde, 6 Mayıs'ta beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. TBMM Başkanı Şentop, herkesin Hıdırellezini kutladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şenlikte, Şentop'a tablo takdim etti.

Şentop ve beraberindeki heyet, Hıdırellez ateşini yakarken, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.