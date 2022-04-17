İSTANBUL-TBMM BAŞKANI ŞENTOP İŞ İNSANLARI İLE İFTAR YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asrın İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftar programında, iş insanları ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Asrın İş Adamları Derneği'nin(ASRİAD) Bakırköy'de düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına Şentop'un yanı sıra ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avgadiç ve birçok dernek üyesi katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı. ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ve İTO Başkanı Şekib Avgadiç'in selamlama konuşmalarının ardında kürsüye TBMM Başkanı Mustafa Şentop geldi.

"15 TEMMUZ İSTİSNAİ BİR HAREKETTİ"

Şentop konuşmasında 15 Temmuz'un halk harekeleri tarihi açısından önemine değinirken, "Bizim birliğimiz beraberliğimiz millet olarak tahkim etme meselesidir. Bunu büyük ölçüde başardık. Bunun böyle olduğunu da ispat ettik 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da farklı siyasi görüşlerden bütün insanlar sokaklara döküldü. 15 Temmuz insanlık tarihinde de halk hareketleri açısından da çok istisnai bir hareketti. Çünkü halk hareketleri genelde devlete karşı gelişmiştir tüm dünyada. 15 Temmuz'daki halk hareketi ise devleti korumaya yönelik gelişmiş bir harekettir. Halk hareketleri tarihinin de istisnai bir tablosudur. Bu milletimizin hangi konuda birlik olduğunu göstermesi bakımında çok önemli bir hadisedir. Devlete, hükümete, anayasal düzene sahip çıkma noktasında milletimizin kararlılığını burada müşahade ettik" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tablo hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.