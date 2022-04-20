TBMM Başkanı Şentop, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, büyüklerin de huzurlu, mutlu olduğu Türkiye hedefine ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Dünyadaki bütün toplumlarda huzurevlerinin büyük bir önemi vardır. Sizlerin emin ellerde olduğunu bilmek hepimizin sorumluluğudur." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis Tören Salonu'nda, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Şentop, iftar programında yaptığı konuşmada, "Biz, yaşça tecrübeli olan siz büyüklerimizle birlikte huzurlu olabileceğimize inanıyoruz. Sizin ihmal edildiğiniz, üzüldüğünüz, unutulduğunuz bir ülkenin, milletin, mutlu ve mesut olmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin tespih tanelerini sayar gibi günleri saymadığı; insanın geleceğinden emin bir şekilde güvenle yaşadığı, kimsenin "Yarın ne olacağım?" korkusu taşımadığı bir hayatın, yaşlı-genç ayırmaksızın herkesin hakkı olduğunu belirten Şentop, "İşte biz ülkemizin asude bir bahar ülkesi olmasını vicdani, ahlaki, dini bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biz büyüklerine saygılı davranmayı öğreten nur yüzlü ninelerimizin, dedelerimizin hayır dualarını aldığımızda belaların def olacağına inandığımız bir kültürün mensubuyuz ve ihtiyarlarımızın varlıklarını nimet sayarız." diye konuştu.

Türkiye'de huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerin ve sağlık altyapısının dünyaya örnek olduğunu söyleyen Şentop, "Dünya Sağlık Örgütü ülkemizdeki verilere dayalı iyilik halini ve aldığımız önlemleri merak ediyordu. Çok daha önceden Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve öngörüleriyle sağlık altyapımızın güçlü bir şekilde kurulması bize çok büyük avantajlar sağladı." dedi.

TBMM'de yakın zamanda bir araştırma komisyonunun kurulacağını da hatırlatan Şentop, "Büyüklerimizin de huzurlu, mutlu olduğu Türkiye hedefine ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Dünyadaki bütün toplumlarda huzurevlerinin büyük bir önemi vardır. Sizlerin emin ellerde olduğunu bilmek hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda TBMM'de de yakın zamanda bir araştırma komisyonu kurulacak. Bu konuda Türkiye'de genel olarak ülkemizin her yerinde yaşanan sorunlarla ilgili neler yapılabilir diye bir çalışma yapılacak." bilgisini verdi.