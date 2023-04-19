TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileriyle iftarda buluştu Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da cami, kilise ve sinagogun yan yana olduğunu belirterek, dünyada çok az yerde mevcut bu durumun Anadolu medeniyetinin insana, hayata, dine bakışıyla alakalı müstesna tutumunun tezahürü olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da cami, kilise ve sinagogun yan yana olduğunu belirterek, dünyada çok az yerde mevcut bu durumun Anadolu medeniyetinin insana, hayata, dine bakışıyla alakalı müstesna tutumunun tezahürü olduğunu söyledi.

Şentop, kentteki programları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle hasar gören, Anadolu'da inşa edilmiş ilk cami olma özelliğine sahip Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti, ilgililerden bilgiler aldı.

Daha sonra İGA Konteyner Kenti'ne giden Şentop, 3 semavi dinin temsilcileri ve depremzedelerle iftar yaptı.

Şentop, programdaki konuşmasında, bu yıl ramazan ayını depremler nedeniyle buruk geçirdiklerini ifade etti.

Hatay'ın medeniyetler şehri olduğunu dile getiren Şentop, "Her milletten, inançtan insanların yüzlerce yıl boyunca birlikte ilmek ilmek inşa ettiği bu özel şehrimizin kaybı büyük olmuştur ama inşallah inanıyorum ki hep birlikte bütün çeşitliliğimiz ve zenginliğimizle Hatay'ımızı ve diğer şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Şentop, depremlerde Hatay'daki tarihi yapıların da zarar gördüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hatay'da cami, kilise, sinagogun yan yana ve beraber görüntüsü, dünya çok çok az yerde mevcuttur. Bu, bizim büyük medeniyetimizin insana, hayata, dine bakışıyla alakalı müstesna tutumunun bir tezahürüdür. İşte bu tezahür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası ve kanunlarıyla da bir zemin olarak çerçevelenmiş ve onun içeriğinde farklı din, kültür, inanç mensubu herkes özgür bir şekilde, bir arada, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayabilmektedir. Bu kutlu yerlerden birisi de esasen Kudüs'tür. Kudüs sokaklarında gezerken gördüğümüz cami, sinagog ve kilisenin yan yana görüntüsü, bir dönem Filistin topraklarında da hiçbir zulmün, huzursuzluğun olmadığını, bugünlerde olanın aksine mukaddes günlerin huzur içerisinde yaşandığını bize hatırlatmaktadır. İnşallah Kudüs'teki bu huzur ortamının da yeniden sağlanması için dua ediyoruz."

"İnşallah bu yaşanan son büyük acı olur"

Oruç tutmanın önemini Kur'an-ı Kerim dışındaki dini kitaplarda nitelendirilen örnekleriyle anlatan Şentop, bunun büyük bir ibadet olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, orucun bütün dinlerde açıkça yer bulmasının bugün birlikte yaşama kültürünün oluşması açısından çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orucu vesile bilen, ramazan ayının müjdesine, neşesine, kıvancına icabet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Orucun sırrına vakıf olup, sonsuzluk şöleniyle ruhlarını arındırıp, yüreklerini, akıllarını, bedenin bütün uzuvlarını günah kirlerinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturmak için orucun gemisine binenleri kutluyorum. Hataylı kardeşlerime söylüyorum, kendi evlerinizin duvarlarına yaslanarak kurulduğunuz sahur ve iftar sofralarında buluşamamanın acısını taşıdığınızı, sofralarınızda sevdiklerinizin eksikliğinin acısını her an yaşadığınızı biliyorum. İnanıyorum ki, Rabbimiz bu tuttuğumuz oruç vesilesiyle sizleri Reyyan Kapısı'ndan geçenlerden eyleyecek. Sevdiklerinizle cennetin en mutena köşelerinde kurulan güzel sofralarda buluşturacaktır. Tarihte pek çok yıkıma uğrayıp yeniden ve daha güzel inşa edilen Hatayımız için inşallah bu yaşanan son büyük acı olur."

Programın ardından konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret eden Şentop, ailelerle görüştü.