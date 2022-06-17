TBMM Başkanı Şentop Esenler'de karne şenliğine katıldı

ESENLER'DE Karne Şenliği'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocukluğumuzda toplumsal değerleri de, ahlaki değerleri de öğreniyoruz. Önünüzde uzun bir tatil var. Tatil demek sadece dinlenmek, eğlenmek değil. Yeni şeyler öğrenmek, yeni beceriler öğrenmek için de büyük bir fırsat tatiller. Meraklı olduğunuz konularda araştırma yapmanızı, yabancı dilinizi geliştirmek için filmler izlemenizi, müzik dinlemenizi sanatla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bugün itibariyle son buldu. Türkiye genelinde öğrencilere yıl sonu karneleri dağıtıldı. Esenler'de de karne şenliği düzenlendi. Etkinlik saat 11.00'da, jonglör gösterisi ile başladı, sihirbazlık gösterisi ile devam etti. Karne şenliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Youtube üzerinden yayın yapacak olan Şehir ve Çocuk Kanalı'nın lansmanı yapıldı. Şehir ve Çocuk youtube kanalı için bir öğrenci, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile röportaj yaptı.

"TATİL SADECE DİNLENMEK, EĞLENMEK DEĞİLDİR"

"BÜYÜKLERİN ERİŞEMEDİKLERİ HEDEFE SİZLER ULAŞACAKSINIZ"

"ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN KARNEDEKİ NOTLARDAN İBARET DEĞİL"

Demirören Haber Ajansı / Güncel