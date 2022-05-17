TBMM Başkanı Şentop, EİTPA konferansında konuştu - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA) Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen, "Salgın Sonrası Dönemde İşbirliği: İyileşme Sürecindeki Zorluklar ve Fırsatlar" konulu 3. Genel Konferansı'nda katılımcılara seslendi.

Şentop, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali döneminde yaşananların anlattıklarına örnek olduğunu söyleyerek, "Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'da işgalci olduğu birçok uluslararası platformda kabul ve tescil edilmiştir. BMGK, AKPM, AGİT bir çok defa Ermenistan'ın işgalci olduğunu kabul eden kararlar almıştır. İşgalin sona erdirilmesi için AGİT Minsk Grubu oluşturulmuş, ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanı olduğu bu kurum çalışmalar yapmıştır. 1992'de kuruldu. Tam 30 yıl dünyanın etkili devletlerinin oluşturduğu bir mekanizma Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarıyla alakalı olarak Ermenistan'la yaşadığı sorunu çözmemiştir. Bu sorunun 30 yıl çözülmemesi ve hala sözüm ona çözüm ekibinin görev başında olması ortada esasen bir çözüm iradesinin olmadığını göstermektedir. Uluslararası kurumların, bölge dışı ülkelerin bölgemizdeki ülkelerle ilgili yaklaşımları sorun çözmek yerine sorunları kullanma ve derinleştirme, kendi çıkarlarına alet etme niyetlerinin en güzel göstergesi Azerbaycan'ın 30 yıldır yaşadığı sorundur" diye kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel