TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DÜNYANIN 24 FARKLI ÜLKESİNDEN TÜRKİYE'YE GELEN ÇOCUKLARIMIZI GÖRMEK BİZİ MUTLU ETTİ

Melihcan ÇALIŞKAN-Serkan KÖYMEN / TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yurtdışından gelen çocuklarla TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde biraraya geldi. Şentop, "Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye ve TBMM'ye gelen çocuklarımızı görmek bizi çok memnun etti. 100.yıl dönümünde 2020, 23 Nisan'ında farklı ülkelerden çocukların temsilci olarak katıldığı bir çocuk parlamentosu toplamayı planlamış, arzu etmiştik. Pandemi dönemine denk gelince bunu iptal etmek zorunda kalmıştık. Yeniden, çocukların 23 Nisan etkinliklerine katılması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TRT'nin '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinliklerine katılmak üzere 24 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklarla, Beşiktaş'taki TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde biraraya geldi. Alana, ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile gelen çocuklar sırayla 23 Nisan mesajlarını iletti. Türkçe şiir okuyan çocuklar kendilerini de Türkçe tanıttı.

"ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNE KATILMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Dünyanın 24 farklı ülkesinden Türkiye ve TBMM'ye gelen çocuklarımızı görmek bizi çok memnun etti. 100.yıl dönümünde 2020, 23 Nisan'ında farklı ülkelerden çocukların temsilci olarak katıldığı bir çocuk parlamentosu toplamayı planlamış, arzu etmiştik. Pandemi dönemine denk gelince bunu iptal etmek zorunda kalmıştık. Yeniden, çocukların 23 Nisan etkinliklerine katılması bizim için çok kıymetli.Çocuklarımıza tekrar hoşgeldiniz diyorum gözlerinden öpüyorum hepsinin. " ifadelerini kullandı. 24 farklı ülkeden gelen çocuklar ülkelerinin geleneksel simgelerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye etti.