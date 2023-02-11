TBMM Başkanı Şentop, depremde ölen eski milletvekili Güvenç'in cenaze törenine katıldı Güncel Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli, 10 kenti etkileyen depremde yaşamını yitiren 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in cenaze törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli, 10 kenti etkileyen depremde yaşamını yitiren 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in cenaze törenine katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in kardeşi olan Sıtkı Güvenç için Kartal Kavaklı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, camide Güvenç ailesine başsağlığı diledi. Şentop ile Yerlikaya'nın da saf tuttuğu cenaze namazının ardından Güvenç'in naaşı, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Şentop Kahramanmaraş Sıtkı Güvenç Güncel Haberler

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