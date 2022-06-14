TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının...
AA - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir".
TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları
TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir".
AA / Güncel