TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının... - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının...

AA - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir".

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları

TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir".

AA / Güncel

Mustafa Şentop Salihe Aydeniz Güncel Haberler

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