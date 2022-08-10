TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şentop, Tekirdağ'da cenaze törenine katılarak, dayısını son yolculuğuna uğurladı. Tekirdağ'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu, yaşamını yitirdi. Sakaoğlu için, ikindi namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar Şentop'a başsağlığı diledi.İbrahim Sakaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Nusratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın Mustafa Şentop Tekirdağ Güncel Haberler

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