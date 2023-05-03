TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız ilk turda kazanacak

'VERİMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ'

'TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VAR'

'DOKUNULMAZLIK DOSYALARI 2 BİN 2'YE ULAŞTI'

'SİSTEM YENİ DÖNEMDE YERİNE OTURACAKTIR'

'SİSTEMİN İYİ İŞLEYECEĞİ KANAATİNDEYİM'

BAKAN SOYLU VE BAŞDANIŞMAN UÇUM'UN AÇIKLAMALARI

'MECLİS'İN DEĞİŞMEYECEĞİ KANAATİNDEYİM'

HDP'Lİ BULDAN'IN AÇIKLAMALARI

Şentop, HDP'li Pervin Buldan'ın milli muharip uçak Kaan için, 'Türkiye halkının bombaya, savaşa ihtiyacı yok' ifadelerini kullanmasıyla ilgili de "Türkiye'nin bir yürüyüşü var, bir istikamete doğru gidiyor. Türkiye, terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye, sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. 'Ne işimiz var sınır ötesinde' diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.