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Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Bursa'nın ilk polis merkezi amirliğini ziyaret etti

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Son dakika haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bursa'daki ilk polis merkezi amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bursa'daki ilk polis merkezi amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.

Bursa'daki bir dizi programının ardından Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Şentop, burada görevi başındaki polis memurlarını tebrik etti. Şentop, bir süre polis memurlarıyla sohbet etti.

Ziyarete TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve bazı milletvekilleri ile başkomiser Eralp Uysal, kadın polis memurları Tuğçe Savaş ve Çiğdem Avcı da katıldı.

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Bursa'nın ilk polis merkezi amirliğini ziyaret etti

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Bursa'nın ilk polis merkezi amirliğini ziyaret etti

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Bursa'nın ilk polis merkezi amirliğini ziyaret etti

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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