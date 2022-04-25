TBMM Başkanı Şentop, Bosna-Hersek'te - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Bosna-Hersek'te

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya resmi ziyareti kapsamında geldiği Hırvatistan'ın Split kentinde Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Şentop Split'ten, temaslarda bulunacağı Bosna-Hersek'in Livno kentine geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Şentop, Hırvatistan, Makedonya, Türkiye, Güncel, Haberler

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