TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Şentop, bayram namazını kılmak için erken saatlerde camiye geldi. Namazın ardından cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, Türk milletinin ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın İslam dünyası için dirilişe vesile olmasını, insanlık için de hayırlar getirmesini niyaz eden Şentop, "Bizim dinimizde, kültürümüzde iki büyük bayram var. Bunlardan en büyüğü bu bayram. Esasen hac bu bayram günlerinde gerçekleşiyor. Arife günü Arafat'ta vakfe vardı. Bugün de haccın diğer menasikini yerine getiriyor hacılarımız. Onların duaları da hem ülkemizin, milletimizin iyiliği, huzuru, refahı, istikrarı, barışı için hem de insanlığın iyiliği için. Bizim dualarımız da onların dualarıyla beraber kabul olunan dualar arasında olsun." ifadesini kullandı.

Ülke içinde ve dışında milletin huzuru ve vatanın müdafaası için vazifede bulunan güvenlik güçlerinin de bayramını tebrik eden Şentop, "Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin, onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak bütün şehitlerimize, vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onların daima hatırımızda olduklarını ifade etmek ve anmak isterim." dedi.

Şentop, sağlıkla, afiyetle, huzurla ve barış içerisinde nice bayramlara erişmeyi temenni etti.

Şentop'a bayram namazında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Şentop ve beraberindekiler açıklamanın ardından baklava ve lokum dağıtarak basın mensuplarıyla bayramlaştı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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