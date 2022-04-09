TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BALKANLARA HİZMET VE DESTEK BİZİM İÇİN VEFA BORCUDUR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Vakıf Buluşmaları' kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'ları İftar Programı'na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı program, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşti.

BALKANLARA HEPİMİZİN BORCU VAR

İftar programına katılanların Ramazan ayını tebrik eden Prof. Dr. Şentop, "Balkanlara hepimizin borcu var. Her şeyden önce unutmamak ve unutturmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Ülkemizin başta Trakya'yı içeren Marmara bölgesi olmak üzere, bütün bölgelerinin çok yoğun olarak bir muhaceret bağlantısı var. Balkan kökenli, muhacir, göçmen, Rumelili, mübadil, Arnavut, Boşnak, Prizrenli, Üsküplü, Giritli, Batı Trakyalı, soydaş, dindaş, Yugoslav, Makedon, Bosna ve Bulgaristan göçmeni gibi sıfatları taşıyan milyonlarca insan bu bağlantının daha özel isimlendirilmiş gruplarıdır. Aidiyetinizi nasıl ifade ederseniz edin; 'Evladı Fatiha'nın varisleri olarak tekrar ifade ediyorum, Balkanlara hepimizin borcu var. Çocuklarımıza, torunlarımıza, köklerini dedelerini, ecdatlarını anlatmak ve bu şuur üzerine onların büyümesini sağlamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

HİZMET VE DESTEK BİZİM İÇİN VEFA BORCUDUR

TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NIN DESTEKLEDİĞİ 11 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

BALKANLARDA CAMİ İNŞAATLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Balkanlarda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra cami inşaatlarının da devam ettiğini hatırlatan Erbaş, "Biz Müslümanlar olarak Priştina'ya, Kosova'ya mührümüzü öyle vuralım ki çünkü Priştinalı kardeşlerimiz bizden bunu istiyor. Biz de imkanlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz ama sizlerin desteği olmadan bu camileri yapmamız zor" diye konuştu. Erbaş, "İslam topraklarında ihtiyacımız olan camilerimizi yaparız inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle balkanlarda 10 kadar okul yürütmeye çalışıyoruz. İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz. İnsanın gözü minare arıyor. Ne kadar çok minare görürsek o kadar çok gönlümüz kalbimiz coşuyor. İşte o minarelerin sayısını artırmamız lazım. Pek çok yerde yıkılan camileri bile henüz yapamadık. İhtiyaç olan yerde bizim mutlaka birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel