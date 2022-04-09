TBMM Başkanı Şentop: "Balkanlar'da Müslüman demek, Türk demek, Türk demek, Osmanlı demektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

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"Nihayet 550 sene Osmanlı devleti döneminde kendi yüksek medeniyetini inşa etmiş uzun bir tarihin varisleriyiz."

"Malumunuz Türkiye'de Balkanlar denilince Osmanlı akla gelir. Balkanlar'da ise Müslüman demek Türk demek, Türk demek Osmanlı demektir"

"Ayidiyetininizi nasıl ifade ederseniz edin evlad-ı fatihanın varisleri olarak tekrar ifade ediyorum ki Balkanlara hepimizin borcu vardır"