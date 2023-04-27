TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Konuşmasının başında, deprem felaketi sonrası Azerbaycan'ın verdiği kapsamlı destek için teşekkür eden Meclis Başkanı Şentop, En başından bu yana Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdikleri destek ve yardımlar için sizin şahsınızda tüm Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz dedi. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin 'iki devlet bir millet' düsturuyla devam ettiğini vurgulayan Şentop iki ülkenin, karşı karşıya olunan meselelerde ortak bir duruş geliştirdiğinin, parlamentolar arasında imzalanan yeni protokol ile de tarihe kayıt düşüldüğünü belirtti. Meclis Başkanı Şentop, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak kabulüne ilişkin Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemini hatırlatarak, bundan sonra KKTC'yle parlamenter temasların artarak süreceğine olan inancını dile getirdi. Şentop, Türk Devletler Teşkilatının ardından TÜRKPA'da da alacakları gözlemci üyelikle Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru davasında önemli bir merhale daha geçilmiş olacak. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin; şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğuna inanıyoruz dedi.

'SPORCULARIMIZ EN İYİ CEVABI VERDİ'

Bölgesel sorunların da ele alındığı görüşmede Şentop, Erivan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağına yapılan saygısızlığa değinerek, Sporcularımız en iyi cevabı verdi. Genç sporcularımız burada yalnızca Türkiye'yi değil, Azerbaycan'ı da temsil ettiler ve madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiler değerlendirmesinde bulundu. Şentop diğer taraftan, bölgedeki normalleşme süreçlerinde Azerbaycan ile yakın eşgüdümünün devam ettiğini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

'TÜRKİYE İLE HEM FİKİRLERİMİZ HEM AMAÇLARIMIZ BİR'

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da konuşmasında, Türkiye ile bizim hem fikirlerimiz hem amaçlarımız bir diyerek iki ülke arasındaki yakınlığın daha ileri seviyelere taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu belirten Gafarova, Azerbaycan'ın da deprem felaketinin ardından Türkiye'ye her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi.Öte yandan, görüşmelerin sonunda Şentop ve Gafarova, iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolünü imzaladılar. (DHA)

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HABER ANKARA, (DHA)-