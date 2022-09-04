TBMM Başkanı Şentop, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı
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Etkinliğe katılanlanlardan görüntüler Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi'nin Temsili canlandırılması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenen törene katıldı.
Etkinliğe katılanlanlardan görüntüler
Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi'nin Temsili canlandırılması SİVAS - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel