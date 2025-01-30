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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve ödüllendirilecek eserler için oy verdi. Kurtulmuş, özellikle 'Özgür Suriye' kategorisini vurguladı ve fotoğrafların önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurtulmuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" fotoğrafını oylayan Kurtulmuş, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin", "Spor" kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Gece Atlayışı" fotoğrafını seçti.

Numan Kurtulmuş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Kareleri" dolayısıyla Anadolu Ajansını ve fotoğrafları seçilen foto muhabirlerini tebrik eden Kurtulmuş, "Uzun yıllardır devam eden, bizim de yakından beğeniyle takip ettiğimiz bu fotoğraf yarışması, Anadolu Ajansının dünya çapında fevkalade önemli hizmetler yürüttüğünün de bir göstergesi, tabiri caizse fotoğraf açısından almanağı gibidir. Hem Anadolu Ajansı yöneticilerine hem emeği geçen bütün foto muhabiri arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler." dedi.

Kurtulmuş, kategorilerdeki fotoğraflardan birini diğerine tercih etmenin zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, özellikle 'Özgür Suriye' konusunun ayrı bir başlık olarak ele alınmış olması, 61 yıllık Baas rejiminin ardından Suriye'de halkın özgürleşmesinin ortaya koyduğu olağanüstü yüksek sevincin fotoğraf karelerine yansımış olması, toplu mezarlar ya da hapishanelerdeki işkence aletlerinin görüntülenmesi gibi hem insanlığın hafızasına kazınan hem de sanatsal değeri son derece yüksek olan fotoğraf kareleri için arkadaşları tebrik ediyoruz. 'Spor'dan 'Çevre ve Doğal Yaşam'a kadar farklı kategorilerde hakikaten her birisi önemli fotoğraflar, bir yıl içerisindeki çok farklı olaylara da şahitlik etmiş kareler olarak hafızalara kazınmış oldu. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Ümit ederim ki, uzun yıllar Anadolu Ajansı bu nitelikli yarışmayı devam ettirir ve çok daha güzel ve aktif bir şekilde, dünyanın dört bir tarafında bu faaliyetlere katılan arkadaşlarımız da yarışmalara fotoğraf gönderirler."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
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