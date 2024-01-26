TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Taşköprü'deki kaza için başsağlığı ve acil şifa dileği
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.