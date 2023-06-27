TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizleri bencilliğin esaretinden kurtarıp, sorumluluk sahibi insanlar olduğumuz şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeye sevk eden, uzakları yakın eden, kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesi ile Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin 'Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola' şiirinden bir kesit paylaşarak, "Kurban Bayramı'mızı yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma bilinci içinde milletimize iyilik ve bereket getirmesi temennisiyle tebrik ederim. İnsan oluş hikayemizle başlayan kurban ibadeti, aslında yakınlık manasındadır. Bizleri bencilliğin esaretinden kurtarıp, sorumluluk sahibi insanlar olduğumuz şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeye sevk eden, uzakları yakın eden, kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Bizleri bu bayramda da bir ve beraber kılan, mutluluk ve neşemizi artıran rabbimize hamdolsun. Allah'ın rızasına kavuşmak, O'nun yakınlığına erişmek gayelerini taşıyan kurban farizası, Allah rızası için infak edebilmenin sağlayacağı kalp ferahlığıyla, bizleri sonsuz bereketin bir parçası kılacaktır. Allah'a şükran borcunu ikram ve infak ederek yerine getirenlere ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Kurban ve hac farizalarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini kaydeden Kurtulmuş, "Kurban Bayramı vesilesiyle tüm hacılarımızın haclarını da tebrik ederim. Allah mübarek ve mebrur eylesin. Bayramlar, bizlere barış dolu yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini de hatırlatıyor. Hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış olan insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ederim. Cenab-ı Hak milletimizin kurban ibadetini kabul etsin temennisi ile bayramınızı tebrik ediyor, Rabbimden tüm insanlığa esenlikler getirmesini niyaz ediyorum. 'Bayramımız bayram ola'" mesajını paylaştı.