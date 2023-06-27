TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kurtulmuş, bayramın yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma bilinci içinde geçmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı mesajında, "Kurban Bayramı'mızı; yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma bilinci içinde milletimize iyilik ve bereket getirmesi temennisiyle tebrik ederim. İnsan oluş hikayemizle başlayan 'kurban' ibadeti, aslında 'yakınlık' manasındadır. Bizleri bencilliğin esaretinden kurtarıp sorumluluk sahibi insanlar olduğumuz şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeye sevk eden, uzakları yakın eden; kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Mevla bizi afv ede

Gör ne güzel 'ıyd ola

Cürm ü hatalar gide

Bayram o bayram ola

Mevla'yı candan seven

Rıza-yı Hakk'a eren

Lutf-i Huda'ya güven

Bayram o bayram ola

"BİZLERİ BU BAYRAMDA DA BİR VE BERABER KILAN, MUTLULUK VE NEŞEMİZİ ARTIRAN RABBİMİZE HAMDOLSUN"

Kurban Bayramı'mızı; yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma bilinci içinde milletimize iyilik ve bereket getirmesi temennisiyle tebrik ederim. İnsan oluş hikayemizle başlayan 'kurban' ibadeti, aslında 'yakınlık' manasındadır. Bizleri bencilliğin esaretinden kurtarıp, sorumluluk sahibi insanlar olduğumuz şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeye sevk eden, uzakları yakın eden; kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Bizleri bu bayramda da bir ve beraber kılan, mutluluk ve neşemizi artıran Rabbimize hamdolsun.

Allah'ın rızasına kavuşmak, O'nun yakınlığına erişmek gayelerini taşıyan kurban farizası, Allah rızası için infak edebilmenin sağlayacağı kalp ferahlığıyla bizleri sonsuz bereketin bir parçası kılacaktır. Allah'a şükran borcunu ikram ve infak ederek yerine getirenlere ne mutlu! Şüphesiz kurban ve hac farizaları birbirinden ayrı düşünülemez, Kurban Bayramı vesilesiyle tüm hacılarımızın haclarını da tebrik ederim, Allah mübarek ve mebrur eylesin.

"BAYRAMLAR, BİZLERE BARIŞ DOLU YENİ BİR DÜNYANIN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ DE HATIRLATIYOR"

Bayramlar, bizlere barış dolu yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini de hatırlatıyor. Hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış olan insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ederim. Cenabı Hak milletimizin kurban ibadetini kabul etsin temennisi ile bayramınızı tebrik ediyor, Rabbimden tüm insanlığa esenlikler getirmesini niyaz ediyorum."