TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk siyasi hayatının ve camiamızın önemli isimlerinden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.