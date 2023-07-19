TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Kardeşliğimizi, barış ve esenliğimizi güçlendireceğimiz bir başlangıç olması dileğiyle Hicri yılbaşımızı tebrik ediyor, yeni Hicri yılımızın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.' İfadelerini kullandı.