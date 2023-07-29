TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aşura Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadetini anarak, Ehli Beyt'in sevgisi ve mirasının takipçileri olduğumuzu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Aşura Günü, Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznüyle gönüllerimiz yaralıyken, Ehli Beyt'in sevgisi ve bize miras bıraktıkları tertemiz yolun aydınlığıyla takipçileri ve duacılarıyız. Muharrem ayının 10. gününde başta Şah-ı Şehid-i Kerbela Hz. Hüseyin olmak üzere ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Arşın iki küpesiydi onlar, Hz. Peygamberimizin (a.s.) cennet çiçeği olan torunları; Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin (r.a)

Riyaset ve makam hırsıyla kararmış nefsler, onların kıymetini ne gaflettir ki bilemediler...

Bugün Aşura Günü, Hz. Hüseyin ve ailesinin şehadet hüznüyle gönüllerimiz yaralıyken, Ehli Beyt'in sevgisi ve bize miras bıraktıkları tertemiz yolun aydınlığıyla takipçileri ve duacılarıyız.

Muharrem ayının 10. gününde başta Şah-ı Şehid-i Kerbela Hz. Hüseyin olmak üzere ona sadakatinden taviz vermeyerek Hakk'ı ayakta tutmak için mücahede eden tüm şehidlerimizi rahmetle yad ediyoruz."