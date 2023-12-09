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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan'ın annesi için başsağlığı mesajı

9 Aralık 2023 15:01 Son Güncelleme: 15:02 Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadesini kullandı.