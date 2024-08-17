TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Depremi Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Üzerinden 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de, acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin."