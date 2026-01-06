Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki Siyasi Parti Gruplarının Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

