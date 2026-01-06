Haberler

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki Siyasi Parti Gruplarının Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları çerçevesinde siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye... Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası