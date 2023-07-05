TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Aybüke Yalçın'ın Ailesiyle Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın ile bir araya geldi. Kurtulmuş, 'Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi, artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın ile bugün TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, "Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi, artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

9 Haziran 2017 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Baş sağlığı dileğini ileten Kurtulmuş, "Allah rahmet eylesin, Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun" dedi.